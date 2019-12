Johnson: Ak vyhráme voľby, obmedzíme imigráciu

Londýn 8. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson prisľúbil obmedziť prisťahovalectvo, ak jeho konzervatívci zvíťazia vo štvrtkových predčasných voľbách. Podľa vlastných slov však nie je všeobecne proti tomu, aby cudzinci prichádzali do Británie pracovať a žiť, informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Briti budú 12. decembra hlasovať vo voľbách, ktoré rozhodnú o osude brexitu - vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie - a piatej najväčšej ekonomiky sveta. Na výber majú najmä ostro sa rozchádzajúce programy Johnsonovej protrhovej Konzervatívnej strany a socialistami vedenej opozičnej Labouristickej strany.



"Počty (imigrantov) sa znížia, pretože budeme môcť riadiť systém týmto spôsobom," povedal Johnson v rozhovore pre televíziu Sky News, odvysielanom v nedeľu. "A nemyslím si, že neriadený a neobmedzený prístup k tomu by bol správny."



Johnson prisľúbil riadenie imigrácie na základe systému bodovania. Zamerať sa chce na obmedzenie počtu nekvalifikovaných migrantov, podľa jeho slov však bude existovať aj priestor pre príchod vysoko kvalifikovaných a iných pracovníkov do Británie.



"Nie som odporcom imigrácie... Som zástancom toho, aby bolo ľuďom umožnené prichádzať do tejto krajiny, a myslím si, že ak majú talenty a chcú robiť veci a žiť v Spojenom kráľovstve a môžu prispieť k tejto krajine - tak je to skvelé," vyhlásil.