Johnson súhlasil so zverejnením správy o ruskej nekalej činnosti

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson súhlasil so zverejnením správy parlamentného výboru pre tajné služby a bezpečnosť o údajnom zasahovaní Ruska do politického diania v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie premiérovho hovorcu.



Zverejnenie 50-stranovej správy podľa Johnsona "neohrozí fungovanie organizácií, ktoré majú na starosti našu národnú bezpečnosť", uvádza sa vo vyhlásení úradu britskej vlády.



Správu týkajúcu sa aktivít Ruska v Británii vrátane možného zasahovania do referenda o odchode Británie z EÚ v júni 2016 zostavil parlamentný výbor pre tajné služby a bezpečnosť tento rok, povedal jeho niekdajší predseda Dominic Grieve. Britský parlament bol však pred minulotýždňovými voľbami rozpustený a správu bude môcť zverejniť až nový výbor, ktorého vytvorenie môže trvať aj niekoľko týždňov, pretože o jeho členoch musia hlasovaním rozhodnúť poslanci.



Parlamentný výbor spustil vyšetrovanie zasahovania Ruska do britskej politiky v novembri 2017 a jeho záverečnú správu schválili tento rok aj britské tajné služby, povedal Grieve.



Vyšetrovanie bolo reakciou na údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a vplyv dezinformačných kampaní financovaných Ruskom.



Predstavitelia opozičnej Labouristickej strany tvrdia, že správa by mohla obsahovať dôkazy o prepojení medzi Johnsonovou Konzervatívnou stranou a ruskými oligarchami. Grieve už predtým obvinil Johnsona, že zverejnenie správy zámerne odložil na čas po parlamentných voľbách, čo však premiér rozhodne odmieta.