Johnson: Summit G7 o Afganistane sa uskutoční v utorok

Londýn 22. augusta (TASR) - Virtuálny summit vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane sa uskutoční v utorok, oznámil britský premiér Boris Johnson v nedeľu, týždeň po tom, čo hnutie Taliban ovládlo väčšinu tejto ázijskej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je životne dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo spolupracovalo s cieľom zaistiť bezpečné evakuácie, predísť humanitárnej kríze a pomôcť afganskému ľudu udržať si pokrok dosiahnutý za posledných 20 rokov," napísal Johnson na Twitteri.



Spojené kráľovstvo v súčasnosti predsedá skupine G7, ktorá združuje Spojené štáty, Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanadu a Japonsko.



Západní spojenci sú terčom rastúcej kritiky za chaotickú situáciu v afganskej metropole Kábul, odkiaľ sa pokúšajú utiecť tisíce Afgancov i cudzincov po tom, čo sa v krajine opäť dostalo k moci hnutie Taliban.



Očakáva sa, že jednou z hlavných tém utorkového rokovania bude aj možné predĺženie evakuačnej operácie, ktorá sa má podľa Spojených štátov skončiť 31. augusta, komentuje AFP.



Predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell uviedol v sobotu, že evakuovať všetkých Afgancov, ktorí pomáhali spojeneckými silám a ich rodiny je do konca augusta nemožné. Británia a iné krajiny navyše už naznačili, že by možné predĺženie konečného termínu podporili.



Britské ministerstvo obrany v nedeľu bez uvedenia bližších podrobností oznámilo, že v chaotickej tlačenici okolo letiska prišlo v dave o život sedem afganských civilistov.



Situácia v okolí Medzinárodného letiska Hámida Karzaja i na ňom samotnom zostáva naďalej mimoriadne ťažká a náročná na zvládanie, píše v komuniké britský rezort obrany, aj keď zodpovední činitelia robia všetko, čo je v ich silách a možnostiach, aby zhromaždeným ľuďom zaistili bezpečnosť.



Letisko v Kábule je momentálne pre tisícky Afgancov ešte stále nádejou, ako uniknúť talibom, ktorí v rámci svojho doslova bleskového vojenského postupu naprieč územím krajiny vstúpili pred týždňom aj do afganského hlavného mesta.