Johnson: Svet nesmie znormalizovať vzťahy s Putinom ani po invázii

Londýn 19. marca (TASR) - Britský premiér Boris Johnson varoval v sobotu medzinárodné spoločenstvo, že by nemalo znormalizovať vzťahy s putinovským Ruskom ani po skončení ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Johnsona svet nesmie urobiť rovnakú chybu ako po roku 2014, keď sa napriek ruskej anexii Krymu pokúsil znormalizovať vzťahy s Kremľom. Upozornil, že už teraz sa ozývajú hlasy o tom, že s režimom Vladimira Putina je potrebné sa nejako dohodnúť. Podľa britského premiéra sú tieto názory zásadne nesprávne.



"Pokúsiť sa po tomto (po ruskej invázii na Ukrajinu) znormalizovať vzťahy s Putinom, ako sme to urobili v roku 2014, by znamenalo urobiť znova presne tú istú chybu," povedal Johnson na jarnej konferencii svojej Konzervatívnej strany v anglickom Blackpoole.



Ruská agresia voči Ukrajine je podľa neho pre celý svet "zlomovým bodom" a zároveň "momentom voľby a medzi slobodou a útlakom".



Šéf britského kabinetu súčasne odmietol Putinove tvrdenia o tom, že na Ukrajinu zaútočil preto, aby zabránil jej vstupu do NATO, ktorý by podľa neho ohrozil Rusko. Putin podľa Johnsona "veľmi dobre vedel, že neexistoval žiaden plán na umiestnenie rakiet na ukrajinskom území".



"Ukrajiny sa v skutočnosti bál preto, že tam majú (na rozdiel od Ruska) slobodnú tlač a slobodné voľby... Pretože v Putinovom Rusku vás odsúdia na 15 rokov väzenia, keď inváziu nazvete inváziou. A ak kandidujete proti Putinovi vo voľbách, otrávia vás alebo zastrelia," vyhlásil Johnson na konferencii konzervatívcov v Blackpoole.