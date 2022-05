Johnson telefonoval so Zelenským o vojenskej pomoci

Londýn/Kyjev 19. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson telefonoval vo štvrtok s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o vojenskej podpore a o globálnej potravinovej bezpečnosti. Vo vyhlásení to uviedol hovorca britskej vlády, informuje TASR na základe správy americkej televízie CNN.



"Lídri diskutovali o pokroku v rokovaniach, pričom sa dohodli na zintenzívnení spolupráce so spojencami, vrátane USA, Francúzska a Nemecka, s cieľom stanoviť dlhodobú bezpečnostnú architektúru pre Ukrajinu," povedal hovorca britskej vlády.



Britský premiér v telefonáte so Zelenským vyjadril svoje obavy z narastajúcich globálnych dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu a bezohľadnej blokády ukrajinských čiernomorských prístavov Moskvou a tiež narastajúcich cien potravín v rozvojových krajinách.



Generálny riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley vo štvrtok povedal, že "neotvorenie (ukrajinských) prístavov bude vyhlásením vojny potravinovej bezpečnosti na celom svete" a milióny ľudí privedie na pokraj hladomoru.



Británia schválila začiatkom mája poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci Kyjevu, a to vo výške 1,3 miliardy libier (1,53 miliardy eur). Johnson vo štvrtok na Twitteri napísal, že súčasťou tejto pomoci budú delostrelecké zbrane, protilodné strely aj bezpilotné lietadlá.