Johnson: Torpédoborec pri Kryme operoval v medzinárodných vodách

Londýn 24. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok uviedol, že britský torpédoborec, po ktorom ruská strana údajne vypálila varovné výstrely pri pobreží Krymského polostrova, legálne operoval v medzinárodných vodách. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



"Myslím si, že bolo úplne primerané využiť medzinárodné vody," povedal Johnson novinárom. "Dôležité je to, že neuznávame ruskú anexiu Krymu," dodal.



Britský premiér zároveň vyjadril nesúhlas s tým, že by vzťahy s Ruskom boli na historickom minime. "Pamätám si obdobia za svojho života, keď bolo všetko oveľa horšie. Všetko, čo robíme, je dodržiavanie zásad právneho štátu," dodal.



Rusko v stredu uviedlo, že loď ruskej pohraničnej stráže vypálila varovné výstrely smerom k britskému torpédoborcu HMS Defender, ktorý ilegálne vplával do ruských teritoriálnych vôd v Čiernom mori. Na znak varovania zhodil bomby v jeho blízkosti aj ruský bombardér.



Britská strana však tieto správy poprela. Britské ministerstvo zahraničných vecí tiež medzičasom mierne pozmenilo svoje vyhlásenie a uviedlo, že sa "domnieva, že Rusko malo v Čiernom mori delostrelecké cvičenie, avšak žiadna zo striel nebola mierená na HMS Defender". Podľa vyhlásenia tiež neboli na britský torpédoborec zhodené žiadne bomby.



Reportér BBC Jonathan Beale, ktorý sa nachádzal na palube britského torpédoborca HMS Defender, v stredu potvrdil, že sa britská loď plavila smerom k Ruskom okupovanému polostrovu Krym. Posádka údajne počula aj varovné výstrely Rusov. BBC pritom poukázala na to, že Moskva považuje Krym a jeho vody za ruské teritórium, zatiaľ čo Veľká Británia trvá na tom, že torpédoborec sa pohyboval v teritoriálnych vodách Ukrajiny.