Johnson sa poďakoval exvoličom opozície, za podporu konzervatívcov

Londýn 14. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson zavítal v sobotu do volebného obvodu Sedgefield na severovýchode Anglicka - tradičnej bašty Labouristickej strany -, aby sa tamojším voličom poďakoval za dôveru, ktorú prejavili vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách, keď podporili jeho Konzervatívnu stranu. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Grófstvo Durham vo volebnom obvode Sedgefield predtým v Dolnej snemovni zastupoval napríklad aj bývalý vodca labouristov Tony Blair. Konzervatívny poslanec bude tento obvod v parlamente zastupovať prvýkrát po 84 rokoch.



Kým Johnsonovi konzervatívci vo voľbách získali absolútnu väčšinu a súčasne aj najlepší volebný výsledok za posledných 30 rokov, labouristi majú po štvrtku na konte najhorší volebný debakel od 30. rokov minulého storočia, uviedla BBC.



BBC konštatovala, že Johnson prišiel na návštevu do tejto oblasti v snahe ukázať svoj úmysel zjednotiť krajinu po rokoch, keď bola rozdelená pre brexit - odchod Británie z EÚ.



Vo svojom prejave k zhromaždeným sympatizantom Johnson povedal, že si vie predstaviť, aké ťažké bolo pre tradičných labouristických voličov "zmeniť tábor" a podporiť vo voľbách pravicovú stranu. Uviedol však, že Konzervatívna strana urobí všetko pre to, aby týmto voličom ich dôveru oplatila.



Johnson má teraz v 650-člennej poslaneckej snemovni väčšinu o 80 hlasov - naposledy mala takúto výhodu v 80. rokoch minulého storočia legendárna konzervatívna premiérka Margaret Thatcherová.



Toto vedenie Johnsonovi zaisťuje bezproblémové schválenie jeho "rozvodovej dohody" s Európskou úniou, keď ju budúci týždeň predloží do parlamentu. Jej schválením sa zaistí, že Británia formálne opustí EÚ do termínu stanoveného v Bruseli - teda do 31. januára 2020.



Johnson podľa agentúry AFP dodal, že po dokončení prvej fázy brexitu sa jeho vláda zameria na riešenie problémov, ktoré kvária najmä labouristických voličov. Okrem zabezpečenia ich základných životných potrieb chce Johnson zlepšiť aj zdravotný systém, školstvo, bezpečnosť v uliciach miest. Konštatoval, že chce "lepšiu budúcnosť pre našu krajinu."