Johnson: Ukrajinu nesmú dotlačiť k prijatiu nevýhodnej mierovej dohody

Londýn 7. júna (TASR) - Svetové veľmoci nesmú dotlačiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k prijatiu nevýhodnej mierovej dohody so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Uviedol to britský premiér Boris Johnson v utorok na zasadnutí britskej vlády, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"(Johnson) povedal, že je absolútne nutné, aby (štáty) prezidenta Zelenského netlačili k prijatiu zlého mieru. Poznamenal, že zlé mierové dohody netrvajú dlho," povedal Johnsonov hovorca.



Britský premiér svojim ministrom v utorok oznámil, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej rozsiahlo podporovať Ukrajinu. Svet sa podľa Johnsona musí pri mierových rokovaniach vyhnúť takému výsledku, pri ktorom by sa mohlo zdať, že sa Putinova neoprávnená agresia vyplatila, uviedol hovorca.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová na zasadnutí vlády oznámila, že Spojené kráľovstvo sa pripravuje na zavedenie ďalších sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, poznamenal Johnsonov hovorca.



Poslanci britskej vládnucej Konzervatívnej strany v pondelok potvrdili dôveru lídrovi strany Johnsonovi. Za vyslovenie dôvery hlasovali v pomere hlasov 211 k 148.



Zelenskyj tento výsledok privítal. "Som rád, že sme neprišli o veľmi dôležitého spojenca, je to skvelá správa," odkázal ukrajinský prezident prostredníctvom videa.