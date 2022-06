Johnson: Ukrajina si zaslúži organizovať Eurovíziu 2023

Londýn 18. júna (TASR) - Ukrajina by mala usporiadať budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízia. Uviedol to v sobotu britský premiér Boris Johnson, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry Reuters.



Johnson tak reagoval na piatkové vyjadrenie organizátora tejto súťaže, Európskej vysielacej únie (EBU), že Eurovízia by sa na budúci rok mohla konať v Británii. Ukrajina ako tohtoročný víťaz totiž podľa EBU nie je za súčasných okolností schopná usporiadať takéto medzinárodné podujatie.



V tohtoročnej edícii tejto pesničkovej súťaže v talianskom Turíne triumfovala ukrajinská skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefanija". Podľa tradície je hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže vždy víťaz z predchádzajúceho roka.



"Samozrejme, bol by som rád, keby to bolo v našej krajine, ale faktom je, že oni zvíťazili a zaslúžia si to usporiadať. Verím, že to môžu urobiť a mali by to urobiť," povedal Johnson po návrate z Ukrajiny.



Kyjev alebo akékoľvek iné bezpečné ukrajinské mesto by bolo podľa britského premiéra skvelým miestom na organizáciu takéhoto podujatia.



"Bude to až o rok, na Ukrajine to bude v čase konania Eurovízie v poriadku a dúfam, že Ukrajinci dostanú možnosť organizovať toto podujatie," dodal Johnson.



S rozhodnutím EBU nesúhlasí ani Ukrajina. Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko v piatok uviedol, že bude požadovať zmenu tohto rozhodnutia, pretože verí, že jeho krajina bude schopná splniť všetky záväzky vyplývajúce z organizácie takéhoto podujatia.