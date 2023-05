Johnson upozornil Trumpa na dôležitosť víťazstva Ukrajiny nad Ruskom

Londýn 26. mája (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson upozornil amerického exprezidenta Donalda Trumpa na dôležitosť víťazstva Ukrajiny nad Ruskom. TASR správu prevzala z v piatok webovej stránky stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie Johnsonovho hovorcu.



Johnson to podľa hovorcu uviedol počas štvrtkového stretnutia s Trumpom v USA, na ktorom rokovali o situácii na Ukrajine.



Trump sa nedávno odmietol vyjadriť v spojitosti s tým, či si želá, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila, pripomína Sky News. Začiatkom mája vo vysielaní stanice CNN povedal, že neuvažuje v zmysle víťazstva či prehry.



"Rozmýšľam v zmysle, aby sa to urovnalo, aby sme prestali zabíjať všetkých tých ľudí," povedal. Na opakovanú otázku moderátorky relácie CNN dodal, že si želá, aby "všetci prestali zomierať".



Trump by podľa vlastných slov takisto odmietol pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny v prípade, ak by v roku 2024 vyhral voľby.



Republikán Trump sa usiluje o znovuzvolenie v budúcoročných prezidentských voľbách. Oficiálnu kandidatúru v súboji o nomináciu Republikánskej strany oznámil vlani v novembri.