Johnson: Útok na materskú školu na východe Ukrajiny bol provokáciou

Londýn 17. februára (TASR) - Ostreľovanie materskej školy na východe Ukrajiny bolo "provokáciou", ktorej cieľom je vytvoriť zámienku pre ruskú vojenskú akciu, vyhlásil vo štvrtok britský premiér Boris Johnson. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Jeho tvrdenie nasledovalo po tom, čo sa Kyjev a Moskva začali navzájom obviňovať zo zintenzívnenia bojov na východe Ukrajiny, ktoré tam proti ukrajinským vojakom vedú separatisti podporovaní Ruskom. Vláda USA tiež varovala, že to vyzerá tak, že Rusko smeruje k invázii na Ukrajinu.



"Materská škola bola ostreľovaná a my vieme, že to bola operácia pod falošnou vlajkou, ktorá má poškodiť povesť Ukrajincov, má vytvoriť zámienku a poslúžiť ako provokácia, po ktorej bude nasledovať ruská vojenská akcia," povedal Johnson novinárom.



"Veľmi sa obávame, že v najbližších dňoch uvidíme ešte viac krokov tohto druhu. Pohľad dopredu je stále veľmi pochmúrny," dodal Johnson.



Veliteľské centrum ukrajinskej armády na východe štátu tvrdí, že Ruskom podporované sily "s mimoriadnym cynizmom" pálili ťažkým delostrelectvom na dedinu Stanica Luhanska a zasiahli škôlku. Zranenia pri tom utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali tiež, vyviazli bez zranení, uviedla agentúra Ukrinform s odvolaním sa na tweet humanitárnej organizácie Vráť sa živý (Povernys žyvym).



Ruské štátne tlačové agentúry však naopak informovali, že promoskovské separatistické sily v Luhanskej oblasti obvinili z vystupňovania bojov práve Ukrajinu.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá vo štvrtok rokovala v Kyjeve s ukrajinskými lídrami, na Twitteri k ostreľovaniu napísala, že "toto je presne metóda Kremľa". Dodala, že Británia bude "ďalej poukazovať na dezinformačnú kampaň Ruska".



Ukrajina a jej západní spojenci tvrdia, že Rusko rozmiestnilo na hraniciach Ukrajiny obrovské útočné sily. Americké tajné služby obvinili Moskvu, že sa snaží vytvoriť zámienku na útok tak, že vymyslí falošný, krutý, násilný čin.