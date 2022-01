Johnson: V Anglicku sa budúci týždeň zruší väčšina covidových opatrení

Londýn 19. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu oznámil, že väčšina protipandemických opatrení v Anglicku zameraných na boj proti aktuálnej vlne nákazy koronavírusom prestane platiť na budúci štvrtok. Informovala o tom agentúra AFP a britské médiá.



Obyvatelia Anglicka tak už nebudú musieť nosiť rúška v uzavretých miestnostiach, pracovať z domu, ani sa preukazovať potvrdením o očkovaní či prekonaní covidu pred vstupom do verejných priestorov, napríklad do nočných klubov, priblížil Johnson v parlamente v Londýne.



Povinné rúška sa rušia i na stredných školách či vo verejnej doprave, uvádza BBC. Odporúčané bude stále ich nosenie v preplnených uzavretých lokalitách. Firmy budú môcť tzv. covidpasy kontrolovať u svojich zamestnancov i naďalej, ak sa rozhodnú toto opatrenie zachovať.



Šéf britskej vlády taktiež povedal, že doterajšie pravidlá týkajúce sa izolácie po kontakte s nakazenými zostávajú naďalej v platnosti. Po ich vypršaní 24. marca však už nebude ich platnosť predĺžená. Johnson ohlásil, že má dôjsť i k zmierneniu pravidiel v opatrovateľských domovoch - detaily budú zverejnené až neskôr.



Ako dôvod uvoľnenia obmedzení uviedol Johnson úspech rozsiahleho vakcinačného programu zameraného na podávanie tretích dávok. Posilňovaciu dávku dostalo podľa jeho slov v Spojenom kráľovstve už vyše 90 percent osôb nad 60 rokov. Vyzdvihol tiež, že počet prípadov klesá a variant omikron dosiahol podľa vedcov zrejme už v krajine svoj vrchol. Dodal zároveň, že pandémia sa ešte neskončila a omikron "nie je pre každého miernym ochorením, najmä nie (pre tých), čo nie sú zaočkovaní".



Johnson povedal, že jeho vláda začne presadzovať dlhodobú stratégiu života s covidom a zameria sa na to, ako sa v budúcnosti vyhnúť zavádzaniu reštrikcií. Ľudí vyzval, aby aj počas nasledujúcich týždňov zostávali obozretní.