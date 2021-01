Johnson v budúcnosti odmieta ďalšie referendum o nezávislosti Škótska

Londýn 3. januára (TASR) - Ďalšie referendum o nezávislosti Škótska by sa nemalo uskutočniť počas tejto generácie, povedal v nedeľu britský premiér Boris Johnson. Informovala o tom agentúra AFP.



"Referendá v tejto krajine, na základe mojej skúsenosti - priamej skúsenosti - nie sú veľmi veselé udalosti," povedal Johnson v relácii Andrewa Marra na stanici BBC.



Takéto ľudové hlasovania by sa podľa premiéra mali konať "len raz za generáciu".



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v súvislosti s odchodom Británie z EÚ uviedla, že v Škótsku by sa mohlo opäť uskutočniť verejné hlasovanie o nezávislosti.



V referende z roku 2014 sa vyše 55 percent hlasujúcich vyslovilo proti odčleneniu Škótska od zvyšku Spojeného kráľovstva. Podľa Sturgeonovej sa však situácia zmenila po odchode Británie z EÚ. Väčšina Škótov v celobritskom referende z roku 2016 hlasovala za zotrvanie.



Johnson konanie ďalšieho referenda odmieta. Sturgeonová však v prípade úspechu v škótskych parlamentných voľbách v máji 2021 bude na premiéra v tejto súvislosti naliehať, píše AFP.