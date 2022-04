Johnson: V Lamanšskom prielive bude hliadkovať britské námorníctvo

Londýn 14. apríla (TASR) - Britské vojenské námorníctvo bude hliadkovať v Lamanšskom prielive, aby zachytilo ilegálnych migrantov snažiacich sa preplávať z Francúzska do Spojeného kráľovstva. Vo štvrtok to oznámil britský premiér Boris Johnson, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Od dnešného dňa prevezme Kráľovské námorníctvo velenie od pohraničných síl v Lamanšskom prielive s cieľom, aby sa žiadna loď nepozorovane nedostala do Spojeného kráľovstva," vyhlásil Johnson.



Britská vláda vyčlení dodatočné finančné prostriedky na lode, lietadlá a sledovacie zariadenie používané na hliadkovanie v prielive a na zadržiavanie pašerákov migrantov. "Vysielame tým jasný odkaz tým, ktorí riadia tieto člny. Ak riskujete životy iných ľudí v prielive, riskujete, že strávite svoj život vo väzení," dodal Johnson.



Predseda britskej vlády taktiež oznámil podpísanie kontroverznej dohody, na základe ktorej bude Rwanda prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve. "Každý, kto vstúpi do Spojeného kráľovstva nelegálne, ako aj tí, ktorí prišli nelegálne od 1. januára, môžu byť odteraz presídlení do Rwandy," informoval britský premiér. Podľa jeho slov dokáže Rwanda v nasledujúcich rokoch prijať desaťtisíce migrantov. Tento východoafrický štát označil Johnson za "jednu z najbezpečnejších krajín na svete", ktorá je podľa neho celosvetovo uznávaná pre výbornú prácu v oblasti integrácie migrantov.