Johnson v reakcii na odsúdenie policajta žiada dôveru v políciu

Londýn 1. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyzval obyvateľov krajiny, aby "dôverovali polícii". Takisto však pripustil problémy v boji proti násiliu voči ženám a dievčatám. Informovala o tom v piatok stanica BBC.



Bývalého policajta Wayna Couzensa odsúdili vo štvrtok v Londýne na doživotie za únos, znásilnenie a vraždu 33-ročnej Sarah Everardovej, pripomína BBC.



Premiér prisľúbil nápravu a uviedol, že úrady by mali "tvrdo" postupovať voči príslušníkom polície, ktorí boli uznaní za vinných z profesionálneho pochybenia.



Couzens v čase vraždy pracoval v londýnskej Metropolitnej polícii (MPS), a to v elitnej jednotke na ochranu diplomatických objektov. Everardová (33) bola nezvestná od 3. marca, keď sa vo večerných hodinách vracala domov z návštevy u svojho známeho v južnom Londýne.



Polícia jej telo objavila o týždeň neskôr v lese v neďalekom juhoanglickom grófstve Kent. Couzens ju uniesol pod zámienkou, že porušovala proticovidové nariadenia. MPS podľa BBC čelí kritike za zo, že mu nedokázala v tomto čine zabrániť.



Cozens bol členom skupiny v komunikačnej aplikácii WhatsApp spolu s piatimi ďalšími policajtmi, píše BBC. Tých v súčasnosti vyšetrujú za vážne priestupky.



"Som presvedčený, že polícii môžeme dôverovať, a tiež si myslím, že polícia odvádza skvelú prácu," povedal premiér. Dodal však, že vláda musí dôkladne preveriť, "čo sa stalo v Couzensovom prípade", s cieľom zabezpečiť, aby sa nič podobné už nezopakovalo. Policajti sú podľa jeho vyjadrenia takisto "šokovaní" v spojitosti s Everardovej prípadom.



"Ľudia by mali byť schopní kráčať po uliciach bez strachu z možného ublíženia a s plnou dôverou, že polícia je pripravená udržiavať ich v bezpečí," napísal na Twitteri premiér.