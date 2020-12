Johnson: Vakcíny proti COVID-u nám umožnia návrat k normálnemu životu

Londýn/Berlín 2. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu privítal schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností BioNTech a Pfizer v Británii ako "fantastickú" správu, ktorá pomôže vrátiť život do normálu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Práve ochrana vakcínami nám konečne umožní znovu sa vrátiť k našim životom a znovu rozhýbať ekonomiku," uviedol Johnson po tom, čo britský regulačný úrad ako prvý na svete schválil vakcínu na použitie.



Schválenie očkovacej látky v Británii je "historickou chvíľou" v boji proti pandémii koronavírusu, uviedol v stredu aj výkonný šéf americkej farmaceutickej firmy Pfizer Albert Bourla. Reagoval tak po tom, čo firma získala vôbec prvé povolenie svojej vakcíny na Západe.



"Dnešné schválenie vakcíny na núdzové použitie v Spojenom kráľovstve je historickou chvíľou v boji proti COVIDu-19," vyjadril sa Bourda.



Americký farmaceutický gigant Pfizer vyvinul vakcínu spoločne s malou nemeckou biotechnologickou firmou BioNTech.



Obe firmy dodali, že v "nasledujúcich dňoch a týždňoch" očakávajú rozhodnutia regulačných úradov aj v ďalších krajinách.



V stredu ráno portál britskej stanice BBC informoval, že Spojené kráľovstvo ako prvá krajina na svete oficiálne schválila očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 od Pfizeru a BioNTechu na všeobecné použitie. Očkovať ňou začnú už na budúci týždeň.



Britský regulačný úrad MHRA oznámil, že vakcína, ktorá poskytuje 95-percentnú ochranu proti ochoreniu COVID-19, je bezpečná na použitie. Vakcínu dostanú ľudia zo skupín s vysokou prioritou.



Je to vôbec najkratší čas, za aký sa vakcína stala z myšlienky skutočnosťou - vykonanie tých istých postupných krokov vývoja, ktoré obvykle trvajú desaťročie, pri nej trvalo iba desať mesiacov.



Aj keď sa očkovanie môže začať, ľudia musia byť stále opatrní a dodržiavať pravidlá za zastavenie šírenia koronavírusu, tvrdia odborníci. To znamená, že je potrebné zachovávať sociálny odstup, nosiť rúška a umývať si ruky, ale tiež testovať ľudí, ktorí môžu byť infikovaní koronavírusom, a posielať ich do izolácie, pripomenul portál BBC.