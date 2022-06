Johnson varoval pred bojkotom summitu G20 v prípade Putinovej účasti

Madrid 29. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson varoval západné krajiny pred bojkotom novembrového summitu G20 v Indonézii, ku ktorému by mohlo prísť v prípade, ak by sa na ňom zúčastnil aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Podľa Johnsona by takýto bojkot mohol vytvoriť živnú pôdu pre propagandu, informovala agentúra AFP.



Indonézia v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v skupine G20 a tak usporadúva aj tohtoročný summit. V apríli oznámila, že na schôdzku pozvala aj Putina a Kremeľ nedávno uviedol, že ruský prezident sa plánuje na summite osobne zúčastniť, hoci o tejto otázke stále panujú nejasnosti.



"Veľmi by ma udivilo, ak by Putin prišiel osobne. Je to vyvrheľ (medzinárodného spoločenstva)," povedal Johnson novinárom na okraj summitu NATO v Madride.



"Nemyslím si, že príde. Otázkou však je: Uvoľníme my, západne krajiny, naše stoličky na (summite) G20 a necháme celú diskusiu na Čínu, na Rusko?," spýtal sa britský premiér. "Myslím si, že ak uvoľníme priestor, akým je (summit) G20, riskujeme, že poskytneme ostatným príležitosť na propagandu."



Indonézia, podobne ako väčšina veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík, sa snaží udržať si v súvislosti s konfliktom na Ukrajine neutrálny postoj a vyzýva na mierové vyriešenie tohto konfliktu.



Indonézsky prezident Joko Widodo je pritom v stredu na návšteve Kyjeva a vo štvrtok odcestuje aj do Moskvy. Widodo sa zúčastnil začiatkom tohto týždňa aj na summite G7 v Nemecku.



Kremeľ už potvrdil, že Putin sa 15. - 16. novembra na summite G20 zúčastní. K poslednému takémuto summitu, ktorý sa uskutočnil vlani v októbri v Ríme, sa Putin pripojil len prostredníctvom videokonferencie pre pandémiu koronavírusu.