Johnson varoval pred sprísnením opatrení proti šíreniu koronavírusu

Takmer prázdna ulica na námestí Leicester Square v Londýne, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 3. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu varoval, že v Anglicku budú pravdepodobne sprísnené opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktorého nový nákazlivejší variant prispel k zvýšeniu miery infekcie v krajine na dosiaľ najvyššiu úroveň. Informovala o tom agentúra AP.Johnson však tiež vyhlásil, žeo bezpečnosti škôl, a vyzval rodičov, aby svoje deti poslali späť do tried v tých oblastiach Anglicka, kde tak môžu urobiť. Odborové organizácie zastupujúce učiteľov však apelovali na školy, aby prešli na dištančné vzdelávanie na ďalších aspoň niekoľko týždňov.Spojené kráľovstvo je v akútnej fáze epidémie, keď v uplynulých piatich dňoch zaznamenalo viac než 50.000 nových prípadov nákazy denne. V sobotu hlásilo denné maximum 57.725 nových pozitívne testovaných. Británia, ktorá eviduje takmer 75.000 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, sa podľa dostupných údajov strieda s Talianskom na pozícii najviac postihnutej európskej krajiny, píše AP.povedal Johnson v rozhovore pre stanicu BBC. K opatreniam v oblastiach pod najväčším tlakom by podľa jeho slov mohli patriť uzavretie škôl, zákazy vychádzania i úplný zákaz stretávania sa členov rôznych domácností.Mimoriadne vysoké počty infikovaných zaznamenávajú v Londýne a v juhovýchodnom Anglicku, čo už viedlo k dohadom o sprísnení obmedzení. V niektorých častiach britskej metropoly a jej okolia zaznamenávajú približne 1000 prípadov na 100.000 obyvateľov.Británia v boji proti pandémii medzitým postupuje rýchlo na očkovacom fronte. Ešte 8. decembra bola prvou krajinou, ktorá začala očkovať ľudí vo veku nad 80 rokov a zdravotníckych pracovníkov vakcínou konzorcia Pfizer-BioNTech. Tento týždeň regulačný úrad schválil ďalšiu vakcínu Oxfordskej univerzity a farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca, ktorá je lacnejšia a ľahšie použiteľná vzhľadom na skladovanie v štandardnej chladničke namiesto ultrachladného prostredia.Očkovanie touto vakcínou by mali v krajine spustiť v pondelok, keď bude k dispozícii okolo 530.000 jej dávok, pričom k 700 aktívnym vakcinačným centrám pridajú v najbližšom týždni stovky ďalších v nemocniciach i lekárskych ordináciách, oznámila podľa agentúry DPA Národná zdravotná služba (NHS).Cieľom Británie je čo najskôr zvýšiť kapacity na podanie vakcíny dvom miliónom ľudí za týždeň.povedal Johnson.Na rozdiel od iných krajín Británia tiež plánuje podávať druhú dávku oboch vakcín namiesto 21 dní až 12 týždňov po prvej, aby urýchlila imunizáciu čo najväčšieho počtu ľudí.