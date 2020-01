Johnson vylúčil možnosť opakovaného referenda o nezávislosti Škótska

Londýn 14. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson odmietol v utorok návrhy na vypísanie nového referenda o nezávislosti Škótska. Rozhodnutie britskej vlády oznámil v liste adresovanom škótskej premiérke Nicole Sturgeonovej, ktorá sa koncom minulého roka vyslovila za jeho usporiadanie. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Nemôžem súhlasiť so žiadnou požiadavkou o prenose právomocí, ktorý by viedol k ďalšiemu referendu o nezávislosti," napísal Johnson v liste, ktorého obsah zverejnil na Twitteri. Sturgeonovej pripomenul, že predtým prisľúbila, že referendum z roku 2014, v ktorom Škóti hlasovali za zotrvanie v Spojenom kráľovstve, bude referendom uskutočneným len "raz za generáciu".



"V dôsledku ďalšieho plebiscitu o nezávislosti by pokračovala politická stagnácia, ktorú Škótsko zažívalo za uplynulé desaťročie... Je načase, aby sme všetci pracovali na spojení celého Spojeného kráľovstva," uzavrel Johnson.



Sturgeonová na Twitteri reagovala, že takéto rozhodnutie britskej vlády sa očakávalo. Podľa nej sa ukázalo, že Johnsonovi konzervatívci sa "obávajú práva Škótska vybrať si, lebo vedia, že ak krajina takú možnosť dostane, zvolí si nezávislosť". V tejto súvislosti dodala, že škótska vláda bude reagovať a načrtne "ďalšie kroky" do konca januára tohto roka.



Keď sa v roku 2014 uskutočnilo referendum o nezávislosti Škótska, 55 percent voličov hlasovalo za zachovanie spojenectva medzi Edinburghom a Londýnom.



Sturgeonovej Škótska národná strana (SNP) však využila výsledky celoštátneho referenda o členstve Británie v EÚ, v ktorom obyvatelia Škótska, na rozdiel od iných britských regiónov, nepodporili tzv. brexit. Práve táto okolnosť viedla SNP k tomu, že znova prišla s návrhmi na vypísanie nového referenda o nezávislosti, ktoré by Sturgeonová chcela zorganizovať pred ukončením volebného obdobia súčasného škótskeho parlamentu v roku 2021.