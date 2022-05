Johnson vyzval Macrona k obozretnosti vo vzťahu k Rusku

Londýn 7. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyzval v piatok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby zabránil vyjednávaniu s Kremľom spôsobom, ktorý nahráva ruskej interpretácii konfliktu na Ukrajine. S odvolaním sa na vyhlásenie britskej vlády to uviedla agentúra Reuters.



"Johnson zdôraznil, že je proti akýmkoľvek vyjednávaniam s Ruskom o podmienkach, ktoré dodávajú na dôveryhodnosti nepravdivým tvrdeniam Kremľa o invázii. Súčasne však zdôraznil, že je to na rozhodnutí ukrajinskej vlády," cituje agentúra z vyhlásenia britskej vlády.



Johnson a Macron majú trvalo napätý vzťah kvôli rozdielnemu pohľadu na mnohé otázky. V snahe zlepšiť "anglo-francúzske vzťahy", Johnson zablahoželal Macronovi k jeho víťazstvu vo voľbách. Obaja lídri sa zhodli, že vojenské mocnosti by mali užšie koordinovať dlhodobú bezpečnostnú a ekonomickú podporu pre Ukrajinu, ako aj snahy o izoláciu Ruska.



Macron tento týždeň hovoril s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dve hodiny. Pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, v ktorých Macron zvíťazil, s Putinom ako jeden z mála európskych štátnikov hovoril pravidelne.