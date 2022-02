Johnson vyzval Putina, aby „ustúpil z okraja priepasti“

Londýn 14. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok varoval, že kríza na ukrajinských hraniciach, kde Moskva zhromaždila vyše 100.000 vojakov, je "veľmi, veľmi nebezpečná". Ruského prezidenta Vladimira Putina v tejto súvislosti vyzval, aby ustúpil "z okraja priepasti". TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Britský premiér nevylúčil pravdivosť informácií, ktoré cez víkend zverejnili Spojené štáty, podľa ktorých Rusko by mohlo spustiť vojenskú inváziu voči Ukrajine do 48 hodín.



"Myslím si, že dôkazy sú celkom jasné. Na ukrajinskej hranici sa nachádza zhruba 130.000 vojakov," odpovedal Johnson na otázku novinárov, aká je pravdepodobnosť napadnutia Ukrajiny zo strany Ruska. "Nachádzame sa na okraji priepasti, avšak ešte stále je čas na to, aby prezident Putin ustúpil," citovala ho stanica Sky News.



Johnson dodal, že okrem toho existuje mnoho ďalších dôkazov naznačujúcich, že Rusko sa vážne pripravuje na napadnutie Ukrajiny. Poznamenal, že je potrebné tieto skutočnosti vziať na vedomie a uvedomiť si, že toto je "veľmi, veľmi nebezpečná a zložitá situácia".



"Apelujeme na to, aby sa všetci zapojili do dialógu... a aby Rusko upustilo od toho, čo by bolo, domnievam sa, podľa všetkých - určite podľa všetkých v Spojenom kráľovstve - považované za katastrofálnu chybu, katastrofálnu pre Rusko," povedal Johnson.



Západných spojencov vyzval, aby boli v súčasnej situácii jednotní. Na lídrov Európskej únie apeloval, aby sa poučili z konania Moskvy, ktorá v roku 2014 anektovala Krymský polostrov, a znížili závislosť od dodávok energetických surovín z Ruska.



Johnson uviedol, že na návštevu Moskvy sa nechystá, avšak o aktuálnej kríze bude čoskoro hovoriť s "viacerými lídrami vrátane (amerického prezidenta) Joea Bidena".