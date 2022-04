Johnson vyzval Rusov, aby šírili pravdu o vojne na Ukrajine

Londýn 5. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa vo videu, ktoré zverejnil v utorok na Twitteri, prihovoril obyvateľom Ruska a vyzval ich, aby šírili správy o "zverstvách" páchaných ich vojenskými silami na Ukrajine. Ak by totiž Rusi poznali pravdu, vojnu by nepodporovali, tvrdí šéf Downing Street. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a britských médií.



Johnson vyzval i samotné ruské jednotky, aby zdieľali správy o tom, čo sa deje na Ukrajine. "Zverstvá páchané ruskými vojakmi v Buči, Irpini a inde na Ukrajine vydesili celý svet... Tieto správy sú tak šokujúce, tak strašné, že niet divu, že vaša vláda sa ich snaží pred vami zamlčať... Váš prezident (Vladimir Putin) vie, že ak by ste mohli vidieť, čo sa deje, nepodporovali by ste jeho vojnu," povedal predseda britskej vlády. "Rusi si zaslúžia pravdu, zaslúžite si fakty," dodal.



Rusov vyzval, aby využívali internetové spojenie cez Virtuálnu privátnu sieť (VPN) a získali tak prístup k nezávislým informáciám o prebiehajúcej ofenzíve na Ukrajine. "A ak zistíte pravdu, šírte ju," zdôraznil s tým, že voči tým, čo majú túto vojnu na svedomí, bude vyvodená zodpovednosť. Johnson po rusky dodal: "Váš prezident je obvinený z páchania vojnových zločinov. Ja však nemôžem veriť tomu, že koná vo vašom mene."



Agentúra AFP pripomína, že Kremeľ prísne kontroluje informácie zverejňované o invázii na Ukrajinu. Na zoznam tzv. zahraničných agentov bolo navyše zaradených už množstvo novinárov a neziskových organizácií a početné nezávislé médiá v krajine boli zablokované.



Po tom, čo Moskva spustila "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, upozornila Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) ruské média na to, že zverejňujú "nepresné informácie". Nariadila im, aby odstránili správy, ktoré vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine označujú za "napadnutie, inváziu alebo vyhlásenie vojny" s tým, že v opačnom prípade im hrozí zablokovanie a pokuta.



Rusko prijalo aj nový zákon, podľa ktorého môže za šírenie dezinformácií hroziť až 15 rokov väzenia.