Johnson vyzve lídrov G7 na spoluprácu pri riešení dopadov pandémie

Londýn 14. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson, ktorý bude v piatok predsedať virtuálnemu zasadnutiu lídrov skupiny G7, má v pláne vyzvať svojich náprotivkov, aby sa spojili v misii dosiahnuť distribúciu vakcín proti ochoreniu COVID-19 do všetkých krajín a udržateľné zotavenie z pandémie. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP, ktorá sa odvoláva na Johnsonove poznámky k stretnutiu.



"Riešenia k výzvam, ktorým čelíme - od obrovskej úlohy zabezpečiť, aby mala každá krajina prístup k vakcínam, po snahy zvrátiť škody, ktoré naše ekosystémy utrpeli a dosiahnuť udržateľné zotavenie z pandémie - spočívajú v diskusiách, ktoré vedieme s našimi priateľmi a partnermi po celom svete," uviedol Johnson vo svojich poznámkach.



Britský premiér bude predsedať stretnutiu lídrov G7 po prvýkrát odvtedy, čo sa Spojené kráľovstvo v januári ujalo predsedníctva tejto skupiny priemyselne najvyspelejších krajín sveta.



Ako poznamenala agentúra AP, bohaté krajiny sú kritizované za to, že skupujú viac vakcín, než potrebujú, čím zapríčiňujú, že rozvojové krajiny k nim nemajú prístup. Odborníci v oblasti verejného zdravia varujú, že pandémiu sa nepodarí dostať pod kontrolu dovtedy, kým nebudú zaočkovaní ľudia všade na svete.



Podľa Jonhnsona musia vlády jednotlivých krajín spolupracovať, aby docielili, že dodávky vakcín budú využité čo najlepšie. "Dúfam, že rok 2021 sa zapíše do dejín ako rok, keď ľudstvo spolupracovalo, aby porazilo spoločného nepriateľa," poznamenal britský premiér.