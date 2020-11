Johnson za svojho hlavného poradcu vymenoval Dana Rosenfielda

Londýn 26. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vymenoval vo štvrtok za svojho hlavného poradcu Dana Rosenfielda. Bývalý podnikový konzultant a poradca na britskom ministerstve financií vo funkcii nahradí Dominica Cummingsa, informovala agentúra Reuters.



"Premiér dnes vymenoval Dana Rosenfielda za svojho hlavného poradcu," píše sa vo vyhlásení Johnsonovej kancelárie. Na Downing Street 10 (sídlo premiéra) začne pracovať 7. decembra, pričom do funkcie oficiálne nastúpi 1. januára 2021.



Johnson obmieňa svoj tím blízkych poradcov po tom, ako Cummings dramaticky odstúpil z funkcie pred takmer dvoma týždňami, komentuje Reuters. Cummings bol vnímaný ako kľúčový člen Johnsonovho kabinetu, ktorý mal veľký vplyv na britskú politiku, a to nielen v súvislosti s Brexitom. Jeho odchod podľa niektorých médií vytvára priestor pre Johnsona, aby zmenil prístup svojej vlády k súčasným problémom, ktoré krajinu sužujú.



Rosenfield doteraz pracoval v poradenskej firme Haklyut. Na ministerstve financií pracoval počas vlád labouristického premiéra Georga Browna a konzervatívneho premiéra Davida Camerona.



Cummings bol jedným z prvých, ktorých Johnson vymenoval do funkcie po tom, čo sa vlani v júli stal premiérom. Cummings už v januári vo svojom blogu napísal, že svoj post plánuje opustiť do konca tohto roka. Televízia Sky News však píše, že k jeho rozhodnutiu zrejme prispeli spory na Downing Street, ktoré sú pravdepodobne aj dôvodom nečakaného odstúpenia ďalšieho z vplyvných Johnsonových poradcov Leea Caina.



Cain, ktorý bol zároveň Cummingsovým blízkym spolupracovníkom a šéfom pre komunikáciu Downing Street, oznámil svoju rezignáciu v stredu 11. novembra s tým, že zo svojej funkcie odstúpi do konca roka.



Cummings i Cain sa podieľali na probrexitovej kampani pred referendom v roku 2016, v ktorom Briti tesnou väčšinou rozhodli o vystúpení z Európskej únie.