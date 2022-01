Johnson: Zaočkovaní cestujúci do Anglicka už nebudú potrebovať test

Londýn 24. januára (TASR) - Testy na koronavírus pre úplne zaočkovaných cestujúcich prichádzajúcich do Anglicka sa rušia. Potvrdil to v pondelok britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala televízia Sky News.



Správa prišla po tom, čo výkonní riaditelia najväčších leteckých spoločností v Spojenom kráľovstve vyzvali vládu, aby ukončila cestovné obmedzenia súvisiace s koronavírusom.



Šéfovia aerolínií poukazovali na to, že variant koronavírusu omikron je už na ústupe, a argumentovali, že súčasné opatrenia majú "len obmedzený vplyv" na šírenie ochorenia COVID-19.



Od štvrtka budú v Anglicku zrušené covidpasy a povinné nosenie rúšok ani práca z domu.



Osobitný vyslanec Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre covid David Nabarro pre Sky News opísal SARS-CoV-2 ako "veľmi nepríjemný a rafinovaný" vírus - a zdôraznil, že by sa k nemu nemalo pristupovať ako k bežnej chrípke, keďže je stále mimoriadne nebezpečný.



"Môže ešte ďalej mutovať a vytvárať varianty. Už sme ich niekoľko zažili a vieme, že ďalšie sa čoskoro objavia," varoval Nabarro.