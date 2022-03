Johnson: Západ by nemal sankcie rušiť, až kým Rusko neopustí Ukrajinu

Londýn 30. marca (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu oznámil, že západné krajiny by nemali sankcie zavedené voči Rusku zrušiť dovtedy, kým sa z Ukrajiny nestiahnu všetci ruskí vojaci. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prímerie podľa Johnsona nebude stačiť a krajiny skupiny G7 by mali sankcie "zintenzívňovať", až kým Ukrajinu neopustí posledný z ruských vojakov.



"Určite si nemyslím, že by ste mohli od krajín G7 očakávať zrušenie sankcií len preto, že na Ukrajine je prímerie," povedal premiér, ktorého vyjadrenia zaznamenala na svojej webovej stránke stanica Sky News. Takéto kroky by podľa Johnsona vyhovovali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Johnson povedal, že Británia rokuje o "posunutí sa na vyšší stupeň" v poskytovaní podpory Ukrajine. Británia podľa premiéra uvažuje nad poslaním obrnených transportérov.



Británia už na Ukrajinu posiela protitankové zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Spojené kráľovstvo sa však chce vyhnúť čomukoľvek, čo by mohlo byť považované za stupňovanie konfliktu, píše AP.