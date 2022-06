Johnson: Západ sa musí pripraviť na dlhú vojnu

Londýn 19. júna (TASR) - Západ sa musí pripraviť na dlhý boj, keďže ruský prezident Vladimir Putin sa na Ukrajine uchyľuje k opotrebovávacej vojne. V nedeľu to uviedol britský premiér Boris Johnson, informuje spravodajská stanica Sky News, ktorá citovala z jeho rozhovoru pre britské noviny The Sunday Times.



"Obávam sa, že sa musíme zoceliť na dlhú vojnu, keďže sa (ruský prezident) Putin uchyľuje k opotrebovávacej vojne snažiac sa rozdrviť Ukrajinu čistou brutalitou," uviedol Johnson.



Spojené kráľovstvo musí podľa jeho slov spoločne s partnermi zabezpečiť, aby mala Ukrajina strategickú odolnosť na prežitie a nakoniec dokázala zvíťaziť.



"Všetko bude závisieť od toho, či Ukrajina dokáže posilniť schopnosť brániť svoje územie rýchlejšie, ako dokáže Rusko obnovovať svoje útočné sily," pokračoval. "Našou úlohou je získať Ukrajine čas," dodal Johnson.



Britský premiér tvrdí, že žiadna krajina nebude v bezpečí, ak sa Rusku podarí získať ukrajinské územie, pretože by to povzbudilo každého diktátora k používaniu sily na presadzovanie vlastných ambícií.



Podľa Johnsona sa tomu dá zabrániť tým, že krajiny zabezpečia, aby Ukrajina dostávala "zbrane, vybavenie, muníciu a výcvik rýchlejšie ako agresor".



Britský premiér v piatok navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta uviedol, že obaja lídri spolu diskutovali o dodávkach ťažkých zbraní a systémov protivzdušnej obrany.