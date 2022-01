Johnson zrušil cestu do Lancashire, v rodine sa objavil koronavírus

Londýn 13. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok zrušil svoju plánovanú návštevu grófstva Lancashire z dôvodu pozitívneho testu na koronavírus u jedného zo svojich rodinných príslušníkov. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na úrad britského premiéra na Downing Street 10.



Johnson žije so svojou manželkou Carrie Johnsonovou, dvadsaťmesačným synom Wilfredom a päťmesačnou dcérou Romy, píše stanica Sky News. To, ktorý člen premiérovej rodiny sa nakazil, však nie je známe.



Premiér svoju cestu do Lancashire podľa hovorcu Downing Street 10 zrušil, pretože dodržiava opatrenia pre situácie blízkeho kontaktu s nakazenými osobami.



Plne zaočkované osoby v Anglicku nemusia v prípade takéhoto kontaktu ísť do izolácie. Opatrenia však u nich zahŕňajú každodenné testovanie a obmedzenie kontaktov s ďalšími osobami, pripomína BBC.