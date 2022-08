Johnsona kritizujú pre druhú dovolenku počas dvoch týždňov

Londýn 16. augusta (TASR) - Dosluhujúci britský premiér Boris Johnson čelil v pondelok novej kritike pre svoj prístup k viacerým krízam, ktoré postihujú jeho krajinu. Len niekoľko týždňov pred odchodom z funkcie totiž odcestoval na svoju druhú letnú dovolenku, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Hlavná opozičná Labouristická strana obvinila Johnsona, že je na "jednom veľkom večierku" v čase, keď mnohí Briti zápasia s krízou narastajúcich životných nákladov.



Spojené kráľovstvo eviduje najvyššiu mieru inflácie za niekoľko desaťročí a predpokladá sa, že upadne do hospodárskeho poklesu, pričom ľudí v Anglicku sužujú aj dôsledky sucha, ktorého stav tam vyhlásili minulý týždeň v piatok.



Johnson, ktorý sa vrátil do svojho úradu na Downing Street len minulý týždeň po päťdňovej oneskorenej svadobnej ceste s manželkou Carrie v Slovinsku, sa tento týždeň rozhodol pre ďalšie voľno a cestu do Grécka.



Johnsonov hovorca potvrdil, že premiér je tento týždeň na dovolenke. Podľa jeho slov ho môže na všetkých stretnutiach zastupovať podpredseda vlády Dominic Raab.



Johnson bol nútený ohlásiť rezignáciu po tom, ako odstúpili desiatky členov a zamestnancov jeho vlády v dôsledku radu škandálov. Funkciu odovzdá svojmu nástupcovi na poste lídra Konzervatívnej strany, ktorým sa stane Liz Trussová alebo Rishi Sunak.



Favoritkou v hlasovaní približne 200.000 členov Konzervatívnej strany je podľa prieskumov Trussová. Výsledky oznámia 5. septembra a víťaz vystrieda Johnsona deň na to.