Johnsona zaujal Macronov plán na vytvorenie európskeho spoločenstva

Madrid 29. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu uviedol, že ho zaujala výzva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na vytvorenie širšieho "európskeho politického spoločenstva". Johnson zároveň tvrdí, že táto myšlienka bola pôvodne jeho. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Macron v máji predstavil plán na vytvorenie "európskeho politického spoločenstva", tvoreného európskymi demokratickými štátmi, ktoré nie sú v EÚ. Členmi takéhoto zoskupenia by podľa neho mohla byť Ukrajina či postbrexitová Británia.



Johnson povedal, že s francúzskym prezidentom o tomto pláne diskutoval na summite skupiny G7. Takýto plán podľa jeho slov "stál za vypočutie". Dodal, že toto spoločenstvo by sa mohlo rozšíriť aj o Turecko či krajiny severnej Afriky.



"Emmanuel má nápad, na ktorý si nárokujem autorstvo. Tento nápad som mal ešte v čase, keď som sa prvýkrát stal ministrom zahraničných vecí," uviedol Johnson.



Britský premiér, ktorý stal na čele kampane za odchod Británie z EÚ, však dodal, že plánom by malo byť skôr budovanie vzťahov medzi krajinami, ako "vytváranie nových štruktúr".