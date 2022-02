Johnson:Anglicko by mohlo zvyšné protipandemické opatrenia zrušiť skôr

Muž kráča prázdnou ulicou v londýnskej finančnej štvrti City, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 9. februára (TASR) - Všetky protipandemické opatrenia v Anglicku, ktoré sú ešte stále v platnosti, vrátane povinnej karantény po pozitívnom teste na nový koronavírus, by sa mohli zrušiť o mesiac skôr, než bolo pôvodne plánované. Povedal to v stredu v britskom parlamente premiér Boris Johnson. Namiesto 24. marca by tak k zrušeniu reštrikcií mohlo dôjsť už 21. februára. Podmienkou však podľa Johnsona je, že počty novonakazených zostanú na stabilnej úrovni. Informovala o tom agentúra AFP a stanica Sky News.povedal Johnson poslancom.Od konca januára môžu obyvatelia Anglicka ukončiť karanténu po piatich dňoch, a to v prípade, že na piaty a šiesty deň izolácie budú mať negatívny výsledok testu.V Anglicku sa koncom januára zrušili takmer všetky proticovidové opatrenia, ktoré predtým znova zaviedli začiatkom decembra 2021 v rámci boja proti šíreniu variantu omikron. Tamojší obyvatelia tak už napríklad nemusia nosiť rúška v uzavretých priestoroch, pracovať z domu, ani sa preukazovať potvrdením o očkovaní či prekonaní covidu pred vstupom do verejných priestorov. Počas tohto týždňa vyprší aj pravidlo vyžadujúce od plne zaočkovaných cudzincov absolvovanie testu na covid pred alebo po vstupe do Spojeného kráľovstva.Od začiatku nového roku počet prípadov infekcií v Británii výrazne poklesol. V utorok hlásili 66.183 novoinfikovaných a 314 obetí ochorenia COVID-19. Koronavírusu v tejto krajine už celkovo podľahlo takmer 159.000 ľudí; čo predstavuje jeden z najvyšších počtov úmrtí na covid v Európe.