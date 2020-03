Johnsonov otec chce po brexite požiadať o francúzske občianstvo

Londýn 23. marca (TASR) - Otec britského premiéra Borisa Johnsona chce požiadať o francúzske občianstvo, keď sa zavŕši odchod Británie z Európskej únie.



Napísal o tom vo svojom poslednom vydaní britský nedeľník Sunday Times. Odvolal sa pritom na knihu dcéry 79-ročného Stanleyho Johnsona, ktorá vyšla minulý týždeň.



V knihe nazvanej "Rake's Progress: My Political Midlife Crisis" Rachel Johnsonová píše, že jej otec "je na ceste stať sa francúzskym občanom", pričom dodala, že jej matka sa narodila vo francúzskom meste Versailles. "To je dobrá správa, mohla by som sa tiež stať Francúzkou," dodala dcéra.



Stanley Johnson bol jedným z prvých britských úradníkov v Bruseli ako poslanec Európskeho parlamentu a neskôr aj ako člen Európskej komisie. Jeho potomkovia, vrátane súčasného premiéra Borisa Johnsona, preto strávili časť svojho detstva v Bruseli a naučili sa po francúzsky.



Podobne ako syn Boris aj Johnson starší je povestný svojimi šťavnatými hláškami - nedávno sa postavil proti odporúčaniu vlády, aby ľudia trávili čo najviac času doma, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu.



"(Boris) povedal, že by sme sa nemali chodiť do pubu, ale keď musím, tak musím, a pôjdem do krčmy," povedal Stanley Johnson minulý týždeň pre televíziu ITV.



Britská vláda však minulý piatok oznámila nové obmedzenia v rámci boja s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2: od piatka večera nariadila zatvorenie pubov, reštaurácií, divadiel, kín, športových hál a stredísk voľného času, aby takto bojovala proti šíreniu choroby COVID-19, ktorej v Británii podľahlo už najmenej 233 ľudí.



Johnson vtedy pripustil, že sa môže zdať, že takéto nariadenie je zamerané proti Britom milujúcim slobodu. "Prekonáme to - zvládneme to spoločne a porazíme tento vírus," vyhlásil.



Súčasne však britský premiér verejnosť uistil, že jeho kabinet robí všetko pre to, aby zabezpečil nemocničné lôžka a pľúcne ventilátory pre všetkých, ktorí ich budú v nadchádzajúcom čase potrebovať.