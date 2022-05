Otec Borisa Johnsona získal francúzske občianstvo

Londýn 21. mája (TASR) - Otec britského premiéra Borisa Johnsona, Stanley Johnson, oznámil, že sa stal francúzskym občanom a belgickému spravodajskému portálu vysvetlil, že si chce po brexite zachovať "puto" s Európskou úniou. V piatok večer o tom informovali webová stránka stanice BBC a portál denníka The Guardian.



Stanley Johnson (81), ktorého matka bola Francúzka, pre web BFMTV uviedol, že získanie francúzskeho občianstva je preňho "drahocenná" vec a umožňuje mu "zachovať si časť svojej identity".



"Znovu sa môžem pokladať za člena EÚ - to je veľmi dobré," dodal.



Na rozdiel od svojho syna, ktorý viedol v Spojenom kráľovstve kampaň za vystúpenie krajiny z EÚ, Stanley Johnson hlasoval v referende o brexite v roku 2016 za zotrvanie v Únii. Ostrovný štát následne v roku 2020 odišiel z EÚ.



Neskôr Johnson starší zmenil názor a brexitu vyjadril podporu.



Johnson starší bol pred takmer 40 rokmi, v rokoch 1979-1984, členom Európskeho parlamentu. Bol jedným z prvých britských štátnych zamestnancov, ktorí po vstupe Británie do EÚ - do vtedajšieho Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) - pracovali v Bruseli. Pracoval aj pre Európsku komisiu.



Sídlo britského premiéra na Downing Street v Londýne uviedlo, že rozhodnutie Stanleyho Johnsona prijať francúzske občianstvo je "osobnou záležitosťou premiérovho otca".



Francúzske ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že pán Johnson získal francúzske občianstvo v stredu 18. mája a požiadal oň 18. novembra 2021. Dodalo, že sa vzťahuje len na Stanleyho Johnsona, ale nie na jeho potomkov.



Stanley Johnson povedal, že od syna Borisa dostal na správu o francúzskom občianstve jednoslovnú odpoveď: "Magnifique".