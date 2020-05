Johnsonov syn dostal meno po lekároch, ktorí mu zachránili život

Londýn 2. mája (TASR) - Syn britského premiéra Borisa Johnsona a jeho snúbenice Carrie Symondsovej dostal meno Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Symondsová to oznámila v sobotu na Instagrame, uviedla televízia Sky News.



Prvé dve mená dostal chlapček po starých otcoch Johnsona, resp. Symondsovej. Meno Nicholas rodičia vybrali na počesť dvoch lekárov, doktorov Nicka Pricea a Nicka Harta, ktorí liečili premiéra, keď v apríli bojoval s nákazu koronavírusom na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Symondsová zároveň poďakovala tímu lekárov na University College Hospital v Londýne (UCLH), ktorý sa o ňu a dieťa "tak dobre postaral". Syna tam porodila dopoludnia 29. apríla.



Hovorkyňa dvojice uviedla, že rodičia sú z narodenia svojho potomka "nadšení" a matka i dieťa sa majú dobre. Dodala, že Johnson bol pri pôrode osobne prítomný.



Hovorca premiéra avizoval, že so svojou rodinou a psom menom Dilyn plánujú bývať v byte na Downing Street.



Johnson a jeho partnerka koncom februára oznámili, že "začiatkom leta" sa im narodí dieťa a že sa koncom minulého roku zasnúbili.



Britský premiér sa len v pondelok (27.4.) vrátil do práce po tom, ako sa vyliečil z ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Nákazu mu diagnostikovali koncom marca; následne ho previezli do nemocnice, kde strávil niekoľko dní aj na jednotke intenzívnej starostlivosti.