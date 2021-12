Johnson pod paľbou kritiky pre video o večierku počas lockdownu

Londýn 8. decembra (TASR) - Vláda predsedu britskej vlády Borisa Johnsona si vyslúžila ostrú kritiku pre video z vlaňajška, na ktorom predstavitelia premiérovej kancelárie vtipkujú o vianočnej párty, čo sa údajne uskutočnila v čase prísnych proticovidových obmedzení. Informovala o tom stanica Sky News.



Videozáznam zverejnený stanicou ITV New podľa britských médií zachytáva, ako vysoko postavení zamestnanci Downing Street nacvičujú tlačovú konferenciu. Záznam bol údajne vyhotovený 22. decembra - štyri dni po údajnej oslave.



"Práve som na Twitteri videl správy, že v piatok večer sa na Downing Street konal vianočný večierok. Je vám táto informácia známa?" pýta sa na videu jeden z Johnsonových poradcov vtedajšej tlačovej tajomníčky Allegry Strattonovej.



"Ja som šla domov," odpovedá Strattonová na skúšobnú otázku, potom sa zasmeje a povie: "počkať, počkať".



"Premiér by schválil konanie vianočnej oslavy?" pokračuje poradca. Strattonová sa opäť zasmeje a spýta sa: "Čo mám odpovedať?"



"Toto nahrávajú. Tento vymyslený večierok bol obchodné stretnutie... a (ľudia) nedodržiavali predpísané odstupy," pokračuje smejúca sa Strattonová.



Video vyvolalo pohoršenie a vlnu kritiky médií i politikov – líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer a vedúci predstaviteľ Škótskej národnej strany (SNP) v britskom parlamente Ian Blackford vyzvali Johnsona, aby odstúpil. Johnsona kritizovali aj viacerí konzervatívni poslanci vrátane Rogera Galea, ktorý uviedol, že v prípade potvrdenia obvinení by mal premiér rezignovať.



Minister zdravotníctva Sajid Javid po zverejnení videa zrušil svoje plánované mediálne výstupy. Johnson by sa mal v priebehu stredy postaviť pred poslancov Dolnej snemovne na tradičnú Hodinu otázok. Očakáva sa, že počas interpelácie poslancov bude Johnson čeliť hnevu a rozčarovaniu nielen opozície, ale aj svojich kolegov z Konzervatívnej strany, komentuje Sky News.



Predmetným videom sa zaoberá aj polícia, ktorá v decembri 2020 v Londýne prerušovala vianočné večierky a organizátorom ukladala pokuty vo výške 10.000 libier.



"Sme si vedomí záberov... súvisiacich s údajným porušením predpisov o ochrane zdravia vo vládnej budove v decembri 2020," uviedla metropolitná polícia.



"Porušenia covidových predpisov spravidla spätne nevyšetrujeme, tieto zábery však vezmeme do úvahy pri rozhodovaní," dodala polícia.



"Žiaden vianočný večierok sa nekonal. Proticovidové pravidlá boli vždy dodržané," reagoval hovorca Downing street na kontroverzný videozáznam a s ním súvisiace mediálne správy.