Johnsonovu vládu opustilo už 31 členov

Londýn 5. júla (TASR) – Britský premiér Boris Johnson stráca rýchlo podporu v radoch vlastnej vlády. V stredu popoludní odstúpilo ďalších osem štátnych tajomníkov a tajomníčok a počet členov vlády, ktorí podali demisiu od utorkového večera, tým dosiahol 31. TASR o tom informuje na základe správ staníc Sky News a BBC a agentúry DPA.



Je čoraz jasnejšie, že vláda už nefunguje, napísala pätica štátnych tajomníkov v spoločnom rezignačnom liste, v ktorom Johnsona vyzvali, aby "pre dobro" svojej Konzervatívnej strany i krajiny odstúpil. Podľa britských analytikov patrí k členom vlády v rôznej forme približne 150 konzervatívnych poslancov, čo je v Spojenom kráľovstve bežná prax, píše DPA.



K apelom na odstúpenie šéfa britskej vlády sa podľa denníka Daily Mail v stredu pridal aj minister výstavby Michael Gove, jeden z najvyššie postavených členov kabinetu. Hovorca Govea túto informáciu nepoprel.



Televízia Sky News uviedla, že konzervatívni poslanci by mohli znovu hlasovať o dôvere Johnsonovi už v stredu večer. Príslušný poslanecký výbor, v ktorom sa takéto hlasovanie koná, totiž podľa zdrojov pravdepodobne popoludní zmení vnútrostranícke predpisy, aby to umožnil. Johnson "prežil" hlasovanie o nedôvere v júni a podľa platných pravidiel Konzervatívnej strany sa ďalší pokus odvolať ho môže konať až o 12 mesiacov.



Vládnu krízu vyvolalo v utorok večer odstúpenie ministra zdravotníctva Sajida Javida a ministra financií Rishiho Sunaka. Obaja to odôvodnili nesúhlasom s politikou premiéra, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov.



Samotný Johnson v stredu počas vypočúvania v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásil, že mieni zostať vo funkcii. Neskôr podľa agentúry AFP tiež odmietol možnosť predčasných volieb.