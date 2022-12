Johnson:Väčšia podpora Kyjeva môže pomôcť ukončiť vojnu už v roku 2023

Londýn 10. decembra (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson apeloval na západné krajiny, aby naliehavo zvážili, akú ďalšiu podporu môžu poskytnúť Ukrajine, aby pomohli ruskú ofenzívu ukončiť už budúci rok, a nie až v roku 2024 či 2025. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúr PA Media a DPA.



Johnson, ktorého ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za kľúčového spojenca Kyjeva, v článku pre noviny The Wall Street Journal uviedol, že ukončenie vojny je "v záujme všetkých, vrátane Ruska". Poznamenal, že hoci sú značné finančné záväzky voči Ukrajine náročné v čase rozpočtových obmedzení, "čas sú peniaze", a čím dlhšie bude vojna trvať, tým viac budú musieť krajiny vynaložiť na vojenskú podporu Kyjeva.



"Je načase sa naliehavo pozrieť na to, čo ešte môže Západ urobiť, aby pomohol Ukrajincom dosiahnuť ich vojenské ciele, alebo aby minimálne vyhnal Rusov zo všetkých (ukrajinských) území, ktoré tento rok napadli," zdôraznil Johnson. Jedine potom sa podľa jeho slov môžu začať rokovania o budúcnosti.



Expremiér Spojeného kráľovstva varoval, že budúcoročná zima môže byť ešte náročnejšia ako terajšia, pretože zásoby plynu sa znižujú v mnohých krajinách, ktoré sa v minulosti spoliehali na ruské palivá. Čím dlhšie bude ruský prezident Vladimir Putin pokračovať vo svojich nezmyselných útokoch, tým dlhšie budú trvať aj globálne ekonomické problémy, uviedol Johnson. "Budeme skutočne čakať... na to, kým Putin opäť získa časť svojho vplyvu?", pýta sa Johnson.



Johnson pokračuje v podpore Ukrajiny aj po tom, čo v septembri skončil na poste šéfa britskej vlády, píše DPA. Jeho nástupca Rishi Sunak, ktorý navštívil Kyjev v novembri, prisľúbil, že Londýn bude v podpore Ukrajiny naďalej pokračovať.