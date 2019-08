Joko Widodo žiada verejnosť, aby podporila sťahovanie hlavného mesta

Žiadam vás, aby ste odsúhlasili a podporili plán na presťahovanie hlavného mesta na Kalimantan, povedal indonézsky prezident.

Jakarta 16. augusta (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo sa v piatok obrátil na parlament a občiansku spoločnosť, aby podporili plány vlády na presťahovanie hlavného mesta, píše agentúra DPA.



"Žiadam vás, aby ste odsúhlasili a podporili plán na presťahovanie hlavného mesta na Kalimantan," povedal prezident na pôde parlamentu v prejave o stave národa v deň pred štátnym sviatkom nezávislosti. Widodo pritom použil indonézsky názov pre Borneo.



"Je to v záujme hospodárskej rovnosti a spravodlivosti," povedal. Widodo už skôr v auguste argumentoval, že súčasná metropola Jakarta sa nachádza pod úrovňou mora a postupne klesá. Je tiež sužovaná chronickými dopravnými zápchami.



Predseda jednej z komôr indonézskeho parlamentu prezidentov návrh podporil. "Plán podporujeme a mal by sa zrealizovať čo najskôr, ako to bude možné," povedal Oesman Sapta Odang v piatok počas zasadnutia parlamentu.



Presné miesto, kam by sa hlavné mesto Jakarta malo presťahovať, úrady bezprostredne nezverejnili.



Podľa agentúry DPA pripadajú do úvahy ako pravdepodobné lokality mesto Palangkaraya či oblasť neďaleko prístavu Balikpapan v provincii Východný Kalimantan. Experti uvádzajú, že na rozdiel od iných častí Indonézie nie je väčšina Bornea náchylná na zemetrasenia a sopečné erupcie.



Vláda sa chce začať sťahovať do nového hlavného mesta do roku 2024, na konci Jokovho druhého päťročného funkčného obdobia. Minister plánovania Bambang Brodjonegoro už skôr v tomto roku uviedol, že takýto krok by stál do 33 miliárd dolárov (29,4 mld. eur).



Ako hlavné príčiny presťahovania vláda uvádzala dopravné zápchy, časté záplavy a rýchlejší pokles pôdy. Približne 40 percent Jakarty je v súčasnosti pod hladinou mora a stále klesá.



Jakartu vrátane satelitných miest obýva 30 miliónov ľudí. Vláda uviedla, že ekonomické straty spôsobené dopravnými zápchami v meste sa ročne odhadujú na sedem miliárd dolárov (6,2 mld. eur).