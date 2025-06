Anderson sa stal celkovým umeleckým riaditeľom módnej značky Dior

Paríž 3. júna (TASR) - Severoírsky módny návrhár Jonathan Anderson sa stal prvým návrhárom, ktorý povedie dámsku aj pánsku líniu značky Dior, uviedla v pondelok materská spoločnosť tohto francúzskeho módneho domu. Informuje AFP.



Po minulotýždňovom odchode talianskej návrhárky Marie Grazie Chiuriovej vymenovali Andersona za šéfa dámskej línie, uviedla spoločnosť LVMH v príspevku na sociálnych sieťach.



Anderson bol už v apríli vymenovaný za umeleckého riaditeľa pánskej kolekcie domu Dior a teraz sa stane prvým človekom, ktorý bude viesť obe kolekcie tejto ikonickej francúzskej značky, druhej najväčšej v módnej stajni LVMH.



Štyridsaťročný Anderson odišiel od Loewe v marci po viac ako desiatich rokoch, počas ktorých sa mu podarilo zmeniť osud tohto španielskeho luxusného módneho domu.



Anderson, vplyvný tvorca vkusu s mnohými fanúšikmi z celebritného prostredia, urobil z dovtedy pomerne ospalej firmy, známej najmä svojimi kabelkami, vyhľadávanú značku.



Módny magnát Bernard Arnault, ktorého konglomerát LVMH vlastní značky Dior aj Loewe, túto správu oznámil na stretnutí akcionárov v Paríži.



Veľa sa špekulovalo o tom, že Anderson, ktorý je známy svojimi kreatívnymi „úletmi“, by mohol prevziať pánsku aj dámsku kolekciu značky Dior, ktoré podľa niektorých pozorovateľov potrebovali nový impulz.



Andersonov prechod k Diorovi je súčasťou rozsiahlych zmien na pracovných miestach v globálnych módnych značkách, ktoré nasledovali po niekoľkých rezignáciách aj nútených odchodoch.



Svoju prvú kolekciu Dior Men Summer 2026 predstaví 27. júna počas Parížskeho týždňa módy, dopĺňa stanica BBC News.



Arnault označil Andersona za „jeden z najväčších tvorivých talentov svojej generácie“. „Jeho neporovnateľný umelecký podpis bude kľúčovým prínosom pri písaní ďalšej kapitoly histórie domu Dior,“ uviedol piaty najbohatší človek na svete.



Jeho dcéra a predsedníčka spoločnosti Dior Delphine Arnaultová vyhlásila, že je „potešená“, že Andersonova tvorba bude v dome uvedená do života.



„Jeho kariéru sledujem s veľkým záujmom od jeho nástupu do skupiny LVMH pred viac ako desiatimi rokmi. Som presvedčená, že do nášho domu prinesie kreatívnu a modernú víziu inšpirovanú úžasným príbehom pána Diora a kódmi, ktoré vytvoril,“ uviedla.