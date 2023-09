Jonhap: Južná Kórea zaviedla sankcie na dve slovenské firmy

Soul 21. septembra (TASR) - Južná Kórea uvalila nové sankcie na desať jednotlivcov a dve spoločnosti zapojené do ilegálneho obchodovania Severnej Kórey so zbraňami s ďalšími krajinami vrátane Ruska. TASR prevzala štvrtkovú správu z juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap.



Na sankčnom zozname je napríklad firma Versor s.r.o. so sídlom na Slovensku, ktorá je podľa tlačovej správy amerického ministerstva financií z augusta prepojená na slovenského občana azerbajdžanského pôvodu Ašota Mkrtyčeva. Druhou slovenskou spoločnosťou na sankčnom zozname Južnej Kórey je Glocom, píše Jonhap.



Toto opatrenie Soulu nasledovalo po nedávnom stretnutí vodcu KĽDR Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré vyvolalo obavy z ich vojenskej spolupráce.



Do zoznamu sankcií bol pridaný aj severokórejský minister obrany Kang Son-nam a bývalý náčelník generálneho štábu Severokórejskej ľudovej armády Pak Su-il, informovalo ministerstvo zahraničných vecí v Soule.



Kang sprevádzal severokórejského vodcu Kim Čong-una na návšteve v Rusku minulý týždeň, kde s Putinom pravdepodobne rokovali o dodávkach munície a spolupráci v oblasti vesmírnych technológií.



Ide už o 12. sankčné opatrenie Južnej Kórey proti KĽDR od vlaňajšieho mája. Od nástupu prezidenta Jun Sok-jola do úradu bolo na sankčný zoznam dodaných celkovo 64 jednotlivcov a 53 úradov či firiem.