Jonhap: Kim Čong-un zrejme vlakom vycestoval do Vladivostoku

Pchjongjang/Soul 11. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok pravdepodobne vycestoval špeciálnym vlakom do ruského mesta Vladivostok. Pre juhokórejskú agentúru Jonhap to uviedli dva nemenované zdroje vlády v Soule, informuje TASR.



"Spravodajské služby sa domnievajú, že vlak, v ktorom sa pravdepodobne nachádza Kim Čong-un, sa presúva do Vladivostoku," uviedol nemenovaný zdroj. Túto informáciu potvrdil aj ďalší predstaviteľ juhokórejskej vlády, podľa ktorého Kim už opustil hlavné mesto Pchjongjang.



Moskva ani Pchjongjang sa o údajnej ceste Kima do Ruska zatiaľ nezmienili. Vlakom by mu to malo podľa Jonhapu trvať najmenej 20 hodín.



Ruská agentúra Interfax citovaná agentúrou Reuters uviedla, že Kim navštívi ruský ďaleký východ v najbližších dňoch. Zároveň počas pondelka informovala aj o zvýšenej prítomnosti policajtov vo Vladivostoku. Na rozdiel od poslednej návštevy Kima neboli v pondelok v ruskom meste vyvesené vlajky KĽDR.



Denník The New York Times začiatkom septembra informoval o možnej ceste Kima ozbrojeným vlakom zo severokórejského Pchjongjangu do ruského Vladivostoku, kde by sa mal podľa NYT stretnúť s Putinom. Špekuluje sa aj o jeho ceste do Moskvy. Kremeľ tieto správy však dosiaľ nepotvrdil. "Nemáme k tomu čo povedať," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Putin sa chce podľa nemenovaných zdrojov dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa NYT potrebuje Kim navyše zabezpečiť pre svoju krajinu potravinovú pomoc.



Obaja lídri by sa mali podľa amerických novín zúčastniť na ekonomickom fóre na pôde Ďalekovýchodnej federálnej univerzity vo Vladivostok, ktoré sa koná 10. až 13. septembra.