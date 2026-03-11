Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jonhap: Očakáva sa presun rakiet THAAD na Blízky východ

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šesť odpaľovacích zariadení THAAD na nákladných vozidlách nedávno presunuli na leteckú základňu Osan.

Autor TASR
Soul 11. marca (TASR) - Rakety amerického protiraketového systému THAAD budú pravdepodobne čoskoro premiestnené na Blízky východ. Uviedla to juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.

Batéria THAAD je určená na zostrelenie balistickej strely vo výške 40 až 150 kilometrov v terminálnej fáze letu. Americká armáda ju proti vojenskej hrozbe Severnej Kórey nasadila v Seongju, približne 215 km juhovýchodne od Soulu.

Šesť odpaľovacích zariadení THAAD na nákladných vozidlách nedávno presunuli na leteckú základňu Osan. Podľa zdrojov Jonhap tam vyložili rakety a vrátili sa do Seongju. Jedno odpaľovacie vozidlo je schopné niesť až osem stíhacích rakiet. Podľa tohto prepočtu ich na leteckej základni Osan môže byť teraz celkovo 48 a americké transportné lietadlá ich podľa zdrojov čoskoro presunú na Blízky východ.

Denník Washington Post v utorok informoval, že Pentagón presúva časti systému THAAD z Južnej Kórey na Blízky východ uprostred zintenzívňujúcej sa vojny v Iráne. Objavili sa špekulácie, že americké ozbrojené sily v Kórei (USFK) presunuli aj niektoré zo svojich batérií protiraketovej obrany Patriot. Juhokórejská armáda a USFK to odmietli potvrdiť.

Prezident I Če-mjong v utorok povedal, že potenciálny presun vojenských prostriedkov USFK neovplyvní stratégiu odstrašovania voči Severnej Kórei.
