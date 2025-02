Predbežné pojednávanie s juhokórejským prezidentom začnú vo februári

Soul 3. februára (TASR) - Predbežné pojednávanie so suspendovaným juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom sa podľa všetkého začne už vo februári. Agentúru Jonhap o tom v pondelok informovali právne zdroje. Obvinenú hlavu štátu vyšetrujú pre zavedenie stanného práva z 3. decembra 2024, píše TASR.



Oddelenie okresného súdu v Soule, ktoré sa zaoberá Junovým prípadom, podľa zdrojov naplánovalo prvé predbežné vypočutie na 20. februára. Popri prebiehajúcom procese odvolania z funkcie (impeachement) je Jun obvinený z vedenia povstania. Je to jedno z mála obvinení, na ktoré sa nevzťahuje jeho prezidentská imunita.



Účasť prezidenta na predbežnom pojednávaní nie je povinná. Ide o procesný krok, pri ktorom sa preskúmajú kľúčové otázky a dôkazy pred začatím formálneho súdneho konania.



Jun je spolu s bývalým ministrom obrany a ďalšími osobami obvinený zo sprisahania s cieľom podnietiť povstanie. Podľa prokuratúry sa o to pokúsil minulý mesiac krátkym zavedením stanného práva v krajine. Prezident zároveň vyslal vojakov do parlamentu so zámerom zabrániť poslancom zrušiť stanné právo a tiež zadržať kľúčové politické osobnosti. Parlament však stanné právo zrušil a Junovi odňal výkon prezidentskej funkcie.