Jonhap: Si Ťin-pching by mohol navštíviť KĽDR už koncom mája
Soul 21. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching by už budúci týždeň mohol navštíviť Severnú Kóreu, informovala v stredu neskoro večer juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na popredného vládneho predstaviteľa. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
Si Ťin-pching sa bude snažiť pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom, uviedol tento vysokopostavený úradník.
Podľa ďalšieho vládneho zdroja by mohol čínsky prezident do KĽDR pricestovať pravdepodobne koncom mája alebo začiatkom júna. Zdroj dodal, že tím predstaviteľov čínskych bezpečnostných služieb nedávno navštívil severokórejskú metropolu Pchjongjang.
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí sa k tejto správe bezprostredne nevyjadrilo.
Čína je kľúčovým ekonomickým a politickým spojencom Severnej Kórey. Obe krajiny vyvíjajú úsilie o posilnenie vzťahov, ktoré počas pandémie COVID-19 ochladli, pripomína Reuters.
Kim Čong-un navštívil Peking minulý rok. Trump sa s ním počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát, aby rokoval o jadrovom programe Severnej Kórey. Americký prezident uviedol, že by bol otvorený ďalšiemu spoločnému stretnutiu a že s Kim Čong-unom má dobré vzťahy.
