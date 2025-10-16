< sekcia Zahraničie
Jonhap: Trump bude pred summitom APEC v Kórei viesť viacero rokovaní
Trump by sa zároveň mohol zúčastniť na stretnutiach ministrov a lídrov v oblasti podnikania pred summitom APEC naplánovaným na 31. októbra až 1. novembra, uviedol poradca.
Autor TASR
Soul 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zrejme pricestuje do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu 29. októbra pred nadchádzajúcim summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uviedol vo štvrtok poradca pre národnú bezpečnosť Soulu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
„Očakáva sa, že prezident Trump pricestuje 29. októbra a zostane do 30. októbra... približne v tom čase sa bude konať kórejsko-americký summit, a pokiaľ sa zorganizuje aj summit Číny a USA, mohol by sa tiež uskutočniť, kým bude v Kórei,“ ozrejmil poradca pre národnú bezpečnosť podľa Jonhap.
Trump by sa zároveň mohol zúčastniť na stretnutiach ministrov a lídrov v oblasti podnikania pred summitom APEC naplánovaným na 31. októbra až 1. novembra, uviedol poradca.
Šéf Bieleho domu sa minulý týždeň vyhrážal zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v reakcii na čínske obmedzenie vývozu vzácnych zemín. Americký minister financií Scott Bessent však v stredu pre televíziu CNBC uviedol, že Trump stále plánuje stretnutie s čínskym lídrom.
Soul uviedol, že „nemôže vylúčiť“ ani stretnutie medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou. Trump vyjadril nádej, že sa stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Pchjongjang vyhlásil, že Kim je za určitých okolností otvorený budúcim rokovaniam.
