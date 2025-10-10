< sekcia Zahraničie
V KĽDR sa podľa médií konala vojenská prehliadka
Autor TASR
Pchjongjang 10. októbra (TASR) - Severná Kórea v piatok zrejme zorganizovala vojenskú prehliadku v metropole Pchjongjang pri príležitosti 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce. Agentúra Jonhap o tom informovala s odvolaním sa na zdroj oboznámený s touto udalosťou, píše TASR.
Podrobnosti o podujatí vrátane kľúčových účastníkov a predstavených zbraní neboli bezprostredne známe. Nejasné tiež bolo, či severokórejský vodca Kim Čong-un predniesol prejav alebo či ho na hlavnom pódiu sprevádzala jeho dcéra Kim Čchu-e.
Očakávalo sa však, že medzi hosťami budú vysokopostavení predstavitelia z Číny a Ruska, ako napríklad čínsky premiér Li Čchiang a podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev. Medzi účastníkmi prehliadky by mal byť aj generálny tajomník vietnamskej komunistickej strany To Lam. Jonhap pripomína, že Pchjongjang zvykne takéto informácie zverejňovať nasledujúci deň.
Spomínaní zahraniční lídri do KĽDR pri príležitosti osláv výročia založenia strany práce pricestovali už vo štvrtok.
Analytici vyjadrili názor, že Pchjongjang môže počas vojenskej prehliadky predstaviť medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie Hwasong-20 alebo ju otestovať niekedy v čase výročia.
KĽDR oslavuje výročie založenia vládnej strany každoročne 10. októbra, pripomína Jonhap.
