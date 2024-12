Jonhap: Vojenské jednotky vstúpili do areálu juhokórejského parlamentu

Soul 3. decembra (TASR) - Jednotky juhokórejskej armády vstúpili do areálu parlamentu a pokúsili sa vojsť do hlavnej budovy zákonodarného zboru. Udialo sa tak krátko po tom, čo prezident Jun Sok-jol prekvapivo vyhlásil stanné právo. V budove parlamentu prebieha plenárne rokovanie, na ktorom poslanci plánujú reagovať na vyhlásenie stanného práva, informuje TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.



Na televíznych záberoch bolo vidieť, ako sa vojaci dostali do potýčok s veľkým počtom zhromaždených ľudí, ktorí sa im snažili zabrániť vstúpiť do budovy. Ďalší ľudia vrátane novinárov sa zhromaždili pred areálom a dostali sa do potýčky s parlamentnou strážou a políciou.



Pred hlavnou parlamentnou budovou vojaci postavili aj barikády. Podľa televíznych záberov sú na mieste prítomní aj príslušníci poriadkovej polície.



Pred polnocou miestneho času (16.00 h SEČ) prileteli do parlamentného komplexu aj tri vrtuľníky. Podľa niektorých svedkov z nich vystúpili ozbrojení vojaci.



Prístup do areálu podľa Jonhapu umožnili iba poslancom, zamestnancom parlamentu a akreditovaným novinárom. Podľa televíznych záberov je atmosféra v rokovacej sále pokojná. Jonhap pripomína, že parlament má právomoc stanné právo zrušiť.



Juhokórejský opozičný líder I Če-mjong medzičasom odsúdil rozhodnutie prezidenta vyhlásiť stanné právo. Rozhodnutie označil za nezákonné a vyzval verejnosť, aby sa na protest zhromaždila pri parlamente.



Prezident Jun vyhlásil, že rozhodnutie vyhlásiť stanné právo je potrebné na "obnovu a ochranu" krajiny, ktorá podľa neho vzdoruje vážnym výzvam. Hoci podľa neho stanné právo môže občanom spôsobiť "určité nepríjemnosti", prezident prisľúbil rýchlu "normalizáciu" krajiny.



Prekvapivé oznámenie prezidenta prišlo v čase, keď sa jeho strana a opozícia, ktorá má v parlamente väčšinu nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, ktoré prezident označil za ohrozenie základného fungovania štátnej správy.