Jonski: Poľským premiérom by mal byť Tusk, tak rozhodli voliči

Varšava 20. októbra (TASR) - Predsedom poľskej vlády by vzhľadom na počet preferenčných hlasov mal byť líder Občianskej koalície (KO) Donald Tusk. Myslí si to poslanec KO Dariusz Jonski, ktorý v rozhovore pre agentúru PAP reagoval na špekulácie médií, že premiérsku funkciu by mohol zastávať aj líder inej strany.



Tusk, bývalý poľský premiér a expredseda Európskej rady, kandidoval vo Varšave a získal rekordný počet 538.634 preferenčných hlasov. Jonski konštatoval, že na základe toho by sa premiérom mal stať Tusk, keďže toto "rozhodnutie urobili voliči".



Novú vládu v Poľsku bude zrejme zostavovať stredová KO so stredopravou Treťou cestou (TD) a stranou Ľavica, pretože doteraz vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) síce v nedeľných parlamentných voľbách získala najviac hlasov, ale nemá v parlamente väčšinu.



Jonski v súvislosti so zostavovaním vlády odmietol komentovať správy z médií, že predsedom vlády by sa mohol stať niekto iný ako Tusk, napríklad Wladyslaw Kosiniak-Kamysz - líder agrárnej Poľskej ľudovej strany (PSL), ktorá spolu so stredopravou stranou Poľsko 2050 (PL2050) tvoria koalíciu TD.



Súčasne tento zvolený poslanec nechcel špekulovať ani o rozdelení ministerstiev. Podotkol len, že lídri strán spolu komunikujú a keď zavrú túto diskusiu na programovej a potom i na personálnej úrovni, predstúpia pred verejnosť, aby ju informovali.



Poslanec za KO privítal konzultácie, ktoré bude prezident Andrzej Duda na budúci týždeň viesť s lídrami jednotlivých strán zastúpených v novom parlamente. Jonski vyjadril nádej, že prezident poverí zostavením vlády "tých, ktorí prinesú na stôl (parlamentnú) väčšinu".