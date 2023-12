Jordánske sily na hranici so Sýriou zabránili prieniku pašerákov drog

Bejrút 12. decembra (TASR) - Jordánska armáda v utorok smrteľne postrelila niekoľko pašerákov drog, ktorí sa vo veľkej skupine pokúšali prekročiť hranicu zo Sýrie. V prestrelke prišiel o život aj jeden jordánsky vojak, informovala agentúra AP.



Armáda vo vyhlásení spresnila, že preživší drogoví díleri utiekli späť do Sýrie. AP pripomenula, že incident na sýrsko-jordánskej hranici sa odohral len týždeň po tom, ako tam boli zastrelení traja pašeráci s veľkou zásielkou tabliet psychostimulačnej drogy captagon.



Captagon (fenetylín) je droga amfetamínového typu. Na Blízkom východe je populárny u širokej škály ľudí - od tínedžerov po stavebných robotníkov s nízkymi príjmami a preto sa zvykne označovať ako "kokaín chudobných". Po užití spôsobuje výbuchy energie a produktivity, bdelosť, eufóriu a pocit neporaziteľnosti.



Hlavným producentom je Sýria, pričom Jordánsko je hlavnou tranzitnou trasou do štátov Perzského zálivu. Podľa investigatívneho materiálu agentúry AFP v Sýrii priemyselná výroba psychostimulantu captagon v hodnote 10 miliárd dolárov prevyšuje všetky ostatné exporty a financuje nielen prezidenta Asada, ale aj mnohých jeho nepriateľov.



Jordánsko súhlasí s tvrdením Západu, že za nárastom pašovania captagonu a za podporou operácií pašerákov stojí zrejme libanonská Iránom podporovaná skupina Hizballáh a milície, ktoré ovládajú veľkú časť južnej Sýrie. Hizballáh obvinenia odmieta a Irán to považuje za súčasť sprisahania Západu.



Rozmach výroby captagonu a obchodovania s ním znepokojuje aj Európu aj Spojené štáty. Dvaja americkí zákonodarcovia v júli predstavili návrh zákona na uvalenie nových sankcií proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. Podľa AP boli už sankcie uvalené na niektorých Asadových príbuzných, viacerých libanonských narkobarónov i ich spolupracovníkov v Sýrii.