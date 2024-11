Jordánska armáda zhodila na sever Gazy takmer sedem ton pomoci

Ammán/Gaza 26. novembra (TASR) - Jordánska armáda tvrdí, že v utorok prvýkrát za uplynulých päť mesiacov zhodili jej vojenské lietadlá humanitárnu pomoc do severnej časti Pásma Gazy. TASR informuje podľa agentúry Reuters, podľa ktorej sa tak Jordánsko snaží zmierniť zúfalú humanitárnu situáciu v tejto palestínskej enkláve.



Za pomoci dvoch vojenských lietadiel C-130 zhodila jordánska armáda celkovo takmer sedem ton potravín a iných nevyhnutných potrieb do oblastí, ktoré ich podľa OSN tamojší obyvatelia najviac potrebujú, oznámili jordánske ozbrojené sily.



"Kráľovstvo udržiava vzdušný a pozemný koridor ako súčasť svojich snáh o zintenzívnenie pomoci," vyhlásil zdroj z prostredia jordánskej armády pre agentúru Reuters.



OSN totiž minulý týždeň informovala, že je takmer nemožné odávať humanitárnu pomoc do obliehaných častí na severe Pásma Gazy.



Jordánsko posiela Palestínčanom humanitárnu pomoc už od začiatku konfliktu, pričom na to využíva pozemné trasy i zhadzovanie pomoci z lietadiel.



Vzdušné sily Jordánska a jeho spojencov podnikli doposiaľ už približne 400 takýchto humanitárnych operácií, oznámila armáda.